Accident rutier cu trei victime in urma unei depasiri neregulamentare, la Marginea FOTO

Accident rutier cu trei victime pe raza localitatii Marginea, joi dupa-amiaza. Trei persoane au fost ranite dupa ce un sofer a facut o depasire neregulamentara. Un barbat de 30 de ani, din localitatea Arbore, in timp ce conducea autoturismul Seat, avand directia de deplasare dinspre localitatea Marginea spre localitatea Radauti, la un moment dat, s-a angajat in mod neregulamentar in depasirea unei autoutilitare care circula in fata sa. Barbatul a patruns cu masina pe sensul opus fara sa se asigure corespunzator si a intrat in coliziune laterala cu autoturismul VW, condus regulamentar de un barbat de 62 de ani, din localitatea Radauti.

In urma evenimentului rutier a rezultat vatamarea corporala a trei persoane: a unei femei de 59 de ani, din municipiul Radauti, pasagera in autoturismul VW si a celor doi conducatori auto. Victimele au fost transportate la Spitalul Municipal Radauti. Conducatorii auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative si li s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de vatamare corporala din culpa.