Accident rutier cu trei victime, la Milisauti. O soferita incepatoare a pierdut controlul volanului

Victimele au fost transportate cu ambulanta la spital.

Accident rutier cu trei victime. Duminica, in jurul orei 23.30, in timp ce conducea autoturismul pe DN 2H, in afara orasului Milisauti, pe fondul lipsei de experienta, o tanara de 19 ani, din comuna Marginea, a patruns pe acostament, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a parasit partea carosabila. Din accident, a rezultat ranirea usoara a conducatoarei auto si a celor doua pasagere din autoturism, o tanara de 18 ani, din orasul Milisauti si cealalta de 22 de ani, din comuna Horodnic de Sus. Victimele au fost transportate cu ambulanta la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Conducatoarea auto nu a putut fi testata la fata locului cu aparatul etilotest, insa, la spital, i s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.