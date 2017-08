Accident rutier cu trei victime la Salcea dupa ce un tanar a intrat cu masina pe contrasens FOTO

Victimele au fost transportate la Spitalul Judetean Suceava.

Accident rutier cu trei victime la Salcea. Marti, ora 09.30, pe D.N. 29, in interiorul localitatii Salcea, un tanar de 21 ani, localnic, in timp ce conducea autoturismul, a pierdut controlul asupra directiei de mers, dupa care a patruns pe sensul opus de mers si intrat in coliziune cu autoturismul condus regulamentar din sens opus de catre un barbat de 57 ani, din aceeasi localitate. In urma accidentului rutier a rezultat vatamarea corporala a celor doi conducatori auto si a unei femei de 56 ani, localnica, pasagera in autoturismul condus de barbatul de 57 de ani. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest rezultatul fiind de negativ dupa care li s-au prelevat mostre biologice de sange in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar de cercetare penala, sub aspectul savarsirii infractiunilor de vatamare coroporala din culpa.