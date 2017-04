Accident rutier cu trei victime, la Straja

Soferul a pierdut controlul asurpa directiei de mers, a patruns pe contrasens, unde, a intrat in coliziune cu un autoturism parcat pe un podet.

Accident rutier cu trei victime. Luni, in jurul orei 22.50, in timp ce conducea autoturismului pe DJ 209G, pe raza comunei Straja, intr-o curba la dreapta, un tanar de 22 de ani, din comuna Brodina, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a patruns pe contrasens, unde, a intrat in coliziune cu un autoturism parcat pe podetul din fata unei locuinte. In urma impactului, a rezultat ranirea usoara a trei pasageri din autoturism, respectiv o femeie de 81 de ani, o tanara de 18 ani si un minor de opt ani, toti din comuna Brodina. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.