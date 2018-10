Accident rutier cu trei victime pe drumul ce leaga Marginea de Radauti. O persoana a ramas incarcerata FOTO

Accident rutier cu trei victime pe drumul ce leaga Marginea de Radauti, vineri dupa-amiaza. Trei persoane au fost ranite dupa coliziunea dintre doua autoturisme. Una dintre victime a ramas incarcerata. Un sofer, care circula dinspre Marginea spre Radauti, a virat stanga pe un drum secundar, fara sa se asigure corespunzator, nu a acordat prioritate de trecere unui vehicul care circula din sens opus, cele doua autoturisme intrand in coliziune. In urma impactului au rezultat trei victime, una dintre ele ramand incarcerata. Ranitii au fost transportati la spital. Politistii fac cercetari pentru a stabili circumstantele exacte in care s-a petrecut accidentul.