Accident rutier cu trei victime pe raza localitatii Ilisesti FOTO

Accident rutier cu trei victime miercuri dupa-amiaza, pe raza localitatii Ilisesti. Un barbat de 37 de ani, din satul Broscauti, judetul Botosani, in timp ce conducea un microbuz pe DN 17, din directia Gura Humorului spre Suceava, a incercat sa depaseasca un TIR care circula in fata sa si a intrat pe contrasens. Acolo a intrat in coliziune cu un autoturism marca BMW condus de un barbat de 40 de ani, din localitatea Fundu Moldovei. La fata locului au intervenit modul SMURD al Detasamentului de Pompieri Suceava(o autospeciala pentru descarcerare, o ambulanta SMURD TIM si o ambulanta SMURD B2) si un echipaj al Serviciului de Ambulanta Judetean. In urma accidentului trei persoane au fost ranite, soferul autoturismului BMW si doi barbati de 30 si respectiv 40 de ani, din satul Broscauti, judetul Botosani, pasageri in microbuz. Victimele au fost transportate la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului Judetean Suceava. Cei doi soferi au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de vatamare corporala din culpa.