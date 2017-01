Accident rutier din cauza vitezei, la Baia

In urma accidentului doua persoane au fost ranite.

Accident rutier din cauza vitezei. Miercuri, ora 14.40, in timp ce conducea autoturismul, pe DJ 209H, in afara localitatii Baia, pe fondul neadaptarii vitezei la un carosabil umed, un localnic de 48 de ani, a derapat si a patruns pe sensul opus de mers, unde, a intrat in coliziune frontala cu autoturismul condus regulamentar de o femeie de 29 de ani, tot din comuna Baia. Din accident, a rezultat ranirea usoara a celor doi conducatori auto. Cei doi soferi au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.