Accident rutier din cauza vitezei la Dorna Candrenilor. O persoana a fost ranita si trei autoturisme avariate

Un sofer a pierdut controlul asupra directiei de mers, a intrat in coliziune fata-spate cu autoturismul condus regulamentar de un barbat de 60 de ani, pe care l-a proiectat in autoturismul condus de un barbat de 34 de ani din municipiul Campulung Moldovenesc, ambele autoturisme stationate in coloana, la pasajul CFR.

Accident rutier din cauza vitezei la Dorna Candrenilor. Miercuri, in jurul orei 13.00, in timp ce conducea autoturismul pe DN 17, in localitatea Dorna Candrenilor, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, intr-o curba periculoasa si carosabil umed, un barbat de 63 de ani din municipiul Vatra Dornei, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune fata-spate cu autoturismul condus regulamentar de un barbat de 60 de ani din municipiul Suceava, pe care l-a proiectat in autoturismul condus de un barbat de 34 de ani din municipiul Campulung Moldovenesc, ambele autoturisme fiind stationate in coloana, la pasajul CFR aflat la intrarea in comuna Dorna Candrenilor. Din accident a rezultat ranirea usoara a unei femei de 55 de ani din municipiul Suceava, pasagera in autoturismul condus de barbatul de 60 de ani. Cei trei conducatori auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.