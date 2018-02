Accident rutier din cauza vitezei la Stroiesti. O tanara a ajuns cu masina intr-un parapet

In urma accidentului tanara a fost ranita.

Accident rutier din cauza vitezei. Duminica, ora 21.00, in timp ce conducea autoturismul pe DN 17, in afara localitatii Stroiesti, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, o tanara de 19 ani, din orasul Gura Humorului, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a patruns pe sensul opus, intrand in coliziune cu parapetul metalic de pe marginea partii carosabile. In urma impactului, a rezultat avarierea autoturismului si distrugerea parapetului metalic.Conducatoarea auto a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Ulterior, in jurul orei 23.00, intrucat acuza dureri la spate, tanara s-a prezentat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale, fara a ramane internata. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.