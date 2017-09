Accident rutier grav la Dornesti, provocat de un politist de frontiera FOTO

In urma accidentului politistul de frontiera a fost ranit.

Accident rutier grav la Dornesti, provocat de un politist de frontiera. Luni, in jurul orei 10.30, Gabriel Zaharia de 26 ani, din comuna Moara, agent de politie de frontiera in cadrul SPF Vicovu de Sus, in timp ce conducea autoturismul marca Opel Corsa, pe DN 17A, in afara localitatii Dornesti, la efectuarea unei manevre de depasire, intrucat nu a pastrat o distanta laterala suficienta fata de autoutilitara care circula in aceeasi directie de mers, condusa de un barbat de 63 ani, din municipiul Radauti, a lovit cu partea dreapta fata a autoturismului partea stanga spate a autoutilitarei(masina de gunoi), dupa care a intrat in derapaj si s-a rasturnat in afara partii carosabile, pe un teren agricol. In urma accidentului Gabriel Zaharia a fost ranit. Potrivit politistilor, acesta nu a putut fi testat cu aparatul alcooltest, din cauza ranilor suferite, insa i s-au recoltat probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Conducatorul autoutilitarei a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care i s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal.