Accident rutier grav la Poiana Stampei. Doi tineri au fost raniti FOTO VIDEO

Un sofer a ajuns cu masina pe contrasens din cauza vitezei neadaptate la conditiile de drum.

Un tanar din Botosani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a ajuns cu masina pe contrasens. Accidentul a avut loc marti, in jurul orei 14.00, pe DN 17, in afara localitatii Poiana Stampei. In timp ce conducea autoturismul intr-o curba deosebit de periculoasa, pe fondul vitezei neadaptate la conditiile de drum si carosabilul umed, tanarul de 23 de ani din judetul Botosani a pierdut controlul asupra directiei de mers, a patruns pe sensul opus si a intrat in coliziune frontala cu autoutilitara condusa regulamentar de un barbat de 31 de ani din judetul Bistrita Nasaud. In urma accidentului, a rezultat ranirea grava a conducatorului auto de 23 de ani, precum si ranirea usoara a pasagerului din autoturismul condus de acesta, un tanar de 21 de ani, tot din judetul Botosani, care au fost transportati cu ambulanta la Spitalul Municipal Vatra Dornei, pentru acordarea de ingrijiri medicale. Tanarul de 23 de ani a fost tranferat la Spitalul Judetean Suceava. Acesta a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral, traumatism cranio-facial, epistaxis anterior oprit spontan, traumatism toraco-abdominal, traumatism brat drept, plaga antebrat si mana stanga. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza doar penal, ce va fi solutionat procedural.