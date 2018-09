Accident rutier grav pe raza localitatii Negostina. Sase persoane au fost transportate la spital FOTO

In urma accidentului a persoana a ramas incarcerata. In cele doua autoturisme care au intrat in coliziune se aflau opt persoane.

Accident rutier grav sambata noapte, pe DJ 209 D, pe raza localitatii Negostina. Sase persoane au fost transportate la spital in urma coliziunii dintre doua autoturisme. Una dintre victime a ramas incarcerata. La fata locului au intervenit pompierii militari cu o autospeciala pentru descarcerare si doua ambulante SMURD, dar si doua echipaje de la Serviciul Judetean de Ambulanta. Victima incarcerata a fost extrasa de pompieri dintre fiarele masinii si transportata la Spitalul Judetean Suceava. Alte doua victime au fost transportate tot la spitalul din Suceava, in timp ce trei persoane au fost transportate la spitalele din Radauti si Siret. Potrivit politistilor, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 209D, ajuns la intersectia cu DC 35, un tanar de 19 ani, din comuna Calafindesti, nu a putut evita impactul cu autoturismul condus de un localnic de 49 de ani, care a patruns in intersectie, fara sa-i acorde prioritate, intrand in coliziune cu acesta. Din accident, a rezultat ranirea conducatorului auto de 49 de ani, a doi localnici de 51 de ani, pasageri in autoturismul condus de acesta, a unei tinere de 18 ani din comuna Serbauti, a unei femei de 34 de ani si a unui barbat de 28 ani, ambii din comuna Calafindesti, pasageri in celalalt autoturism. Conducatorul auto de 19 ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital acestuia si celuilalt conducator auto li s-au recoltat probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.