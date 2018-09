Accident rutier grav pe raza localitatii Negostina. Sase persoane au fost transportate la spital FOTO

In urma accidentului a persoana a ramas incarcerata.

Accident rutier grav sambata noapte, pe DJ 209 D, pe raza localitatii Negostina. Sase persoane au fost transportate la spital in urma coliziunii dintre doua autoturisme. Una dintre victime a ramas incarcerata. La fata locului au intervenit pompierii militari cu o autospeciala pentru descarcerare si doua ambulante SMURD, dar si doua echipaje de la Serviciul Judetean de Ambulanta. Victima incarcerata a fost extrasa de pompieri dintre fiarele masinii si transportata la Spitalul Judetean Suceava. Alte doua victime au fost transportate tot la spitalul din Suceava, in timp ce trei persoane au fost transportate la spitalele din Radauti si Siret. Politistii fac cercetari pentru a stabili circumstantele in care s-a petrecut accidentul.