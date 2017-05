De asemenea, in urma accidentului a fost ranit si conducatorul motociclului.

Accident rutier in Cajvana. Un adolescent de 17 ani a ajuns in stare grava la spital. Vineri, in jurul orei 13.00, in timp ce conducea motociclul inmatriculat pe DC 43, din orasul Cajvana, un localnic de 17 ani, a fost acrosat de autoturismul condus de o femeie de 27 de ani din localitate, care s-a pus in miscare, fara sa se asigure si fara sa acorde prioritate de trecere. Din accident, a rezultat ranirea usoara a conducatorului motociclului si ranirea grava a pasagerului de pe acesta, un adolescent de 17 ani, din localitate. Cei doi participanti la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.