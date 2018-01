Accident rutier in Dorna Arini. Patru persoane au fost ranite dupa ce un tanar a patruns cu masina pe contrasens FOTO

Din cauza vitezei, un tanar de 19 ani a pierdut controlul asupra directiei de mers, intr-o curba.

Accident rutier in Dorna Arini. Miercuri, in jurul orei 18.30, un tanar de 19 ani, din comuna Dorna Arini, in timp ce conducea autoturismul marca VW, pe DN 17 B Dorna Arini, din directia Brosteni catre Vatra Dornei, intr-o curba la dreapta, din cauza vitezei neadaptate, a patruns pe sensul opus de mers unde a intrat in coliziune frontala cu autoturismul marca Ford, care era condus regulamentar de catre un barbat de 46 de ani, din municipiul vatra Dornei. In urma accidentului a rezultat ranirea conducatorilor auto, a pasagerului dreapta fata din VW, un tanar de 18 ani, din comuna Dorna Arini si a unei femei de 43 de ani, din municipiul Vatra Dornei, pasagera dreapta fata in Ford. Victimele au fost transportate cu ambulanta la Spitalul Municipal Vatra Dornei. Conducatorul auto Ford a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur in aerul expirat si i s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Din cauza ranilor suferite, soferul autoturismului VW nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, dar i s-au recoltat probe biologice de sange. Polititistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "vatamare corporala din culpa".