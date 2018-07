Accident rutier in Hantesti provocat de un sofer beat, care nu a acordat prioritate de trecere

Un barbat de 25 de ani a fost transportat la spital.

Accident rutier provocat de un sofer beat, care nu a acordat prioritate de trecere. Evenimentul rutier a avut loc, miercuri seara, pe un drum comunal neclasificat, din comuna Hantesti. Un barbat de 32 de ani, din comuna Adancata, in timp ce conducea autoturismul, ajuns la intersectia cu DJ 208D, nu a respectat semnificatia indicatorului "Oprire" si a intrat in coliziune cu autoturismul condus regulamentar de un barbat de 25 de ani din municipiul Suceava. In urma accidentului soferul de 25 de ani a fost ranit. Acesta a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ in cazul conducatorului auto de 25 de ani si de 0,89 mg/l alcool pur in aerul expirat, in cazul celuilalt, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal.