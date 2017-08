Accident rutier in Marginea din cauza unui sofer care nu a acordat prioritate de trecere FOTO

In urma accidentului un barbat de 60 de ani a fost ranit.

Accident rutier in Marginea din cauza unui sofer care nu a acordat prioritate de trecere. Marti, ora 16.00, un barbat de 33 ani, din municipiul Bacau, in timp ce conducea autoturismul pe D.N. 2E, la intersectia cu DN 17A, in localitatea Marginea, nu a acordat prioritate de trecere autovehiculului condus de un barbat de 60 ani, din municipiul Radauti. In urma impactului conducatorul auto de 60 de ani a suferit leziuni usoare. Conducatorii auto au fost testati cu aparatul etilotest rezultatele fiind negative dupa care acestia au fost condusi la spital unde li s-au recoltat mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.