Accident rutier in Paltinoasa, din cauza vitezei. Doua persoane au fost ranite. Joi, in jurul orei 17.00, in timp ce conducea autoutilitara cu semiremorca, pe DN 17, in interiorul localitatii Paltinoasa, din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de drum, carosabilul fiind umed si in curba, un barbat de 61 de ani din judetul Alba, a pierdut controlul asupra directiei de mers, iar remorca a patruns pe contrasens si a acrosat autoturismul condus regulamentar de un barbat de 31 de ani din comuna Bogdanesti. In urma impactului, a rezultat ranirea usoara a conducatorului auto de 31 de ani si a unei tinere de 24 de ani din comuna Capu Campului, pasagera in autoturismul condus de acesta. Cele doua victime au fost transportate la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale, insa, nu au ramas internate. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.