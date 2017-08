Accident rutier in Radauti provocat de un sofer de 80 de ani care nu a acordat prioritate de trecere VIDEO

In urma accidentului o femeie de 66 de ani a fost ranita. Aceasta a fost transportata la Spitalul Municipal Radauti.

Accident rutier in Radauti provocat de un sofer de 80 de ani. Miercuri, in jurul orei 09.00, un barbat de 80 de ani, din municipiul Radauti, in timp ce conducea autoturismul VW Polo, pe strada Mihai Viteazul spre strada Volovatului, in intersectia cu strada Volovatului, a ignorat indicatorul Oprire, nu a acordat prioritate de trecere si a intrat in coliziune cu autoutilitara Scania condusa pe drumul cu prioritate de un barbat de 33 ani , din comuna Mihaileni, judetul Botosani. In urma evenimentului rutier a rezultat vatamarea corporala a unei femei de 66 de ani, din comuna Arbore, pasagera in autoturismul VW. Victima a fost transportata la Spitalul Municipal Radauti unde a fost diagnosticata cu traumatism toracic. Ambii conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest rezultatele fiind negative dupa care la spital li s-au recoltat probe biologice de sange. Politistii au intocmit in cauza dosa penal privind infractiunea de vatamare corporala din culpa.