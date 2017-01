Barbatul de 50 de ani avea o alcoolemie de 0,55 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Accident rutier in Siret, din cauza unui sofer beat care nu a acordat prioritate. Luni, in jurul orei 14.00, Politia orasului Siret a fost sesizata prin "S.N.U.A.U 112" despre faptul ca, pe strada Basarabiei din localitate, a avut loc o tamponare, iar unul dintre conducatorii auto se afla sub influenta bauturilor alcoolice. Politistii au stabilit faptul ca, in timp ce conducea autoturismul pe strada Eroilor din orasul Siret, un localnic de 50 de ani, nu a acordat prioritate in intersectia cu strada Basarabiei, intrand in coliziune cu autoturismul condus regulamentar de o localnica, din impact rezultand avarierea ambelor vehicule. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ in cazul femeii si de 0,55 mg/l alcool pur in aerul expirat pentru barbatul de 50 de ani, caruia, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.