Accident rutier in Vatra Moldovitei. Vinovat, un localnic beat si fara permis

Un sofer beat si fara permis a provocat un accident rutier pe raza localitazii Vatra Moldovitei. Acesta a fugit de la fata locului si a fost ulterior identificat de politisti. Oamenii legii au fost nevoiti sa-l incatuseze.

Vineri seara, I.P.J. Suceava a fost sesizat prin "S.N.U.A.U. 112" de un tanar de 19 ani, din comuna Vatra Moldovitei, despre faptul ca, a fost implicat intr-un accident rutier soldat cu pagube materiale pe raza comunei, iar celalalt conducator auto este in stare de ebrietate si plecat de la fata locului.

Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, in timp ce se deplasa cu autoturismul pe drumul denumit popular "Drumul Sondei" din localitatea de domiciliu, tanarul de 19 ani, a fost acrosat de autoturismul condus de un localnic de 36 de ani, care circula din sens opus si care, dupa producerea accidentului a plecat de la fata locului. Tanarul a fost testat de politisti cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

Ulterior, politistii au identificat stationat pe raza comunei autoturismul implicat in tamponare, care prezenta avarii si pe barbatul de 36 de ani, care initial a refuzat sa se legitimeze, motiv pentru care a fost imobilizat si incatusat.

In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca barbatul are permisul de conducere retinut pentru infractiuni la regimul rutier. Totodata, intrucat emana halena alcoolica, politistii i-au solicitat acestuia sa se supuna testului cu aparatul etilotest, insa el a refuzat, dupa care, la spital, a refuzat si recoltarea de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" si "refuzul sau sustragerea conducatorului unui vehicul de a se supune prelevarii de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei".