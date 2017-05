Accident rutier in afara localitatii Berchisesti. Doua persoane au fost ranite dupa ce o soferita s-a angajat intr-o depasire fara sa se asigure

In urma impactului, autoturismul condus de femeia de 34 de ani a fost proiectat in sant.

Accident cu doua victime dupa ce o soferita s-a angajat intr-o depasire fara sa se asigure. Sambata, in jurul orei 09.30, in timp ce conducea autoturismul pe DN 2E, in afara localitatii Berchisesti, o femeie de 34 de ani, din orasul Gura Humorului, s-a angajat in efectuarea manevrei de depasire a unui autovehicul care circula in fata sa, fara sa se asigure corespunzator, moment in care, a fost acrosata de autoutilitara cu semiremorca condusa de un tanar de 26 de ani, din judetul Prahova, aflat deja in depasire. In urma impactului, autoturismul condus de femeia de 34 de ani a fost proiectat in sant. Din accident, a rezultat ranirea usoara a unei femei de 29 de ani, din orasul Gura Humorului si a unei femei de 34 de ani, din orasul Frasin, pasagere in autoturismul condus neregulamentar. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.