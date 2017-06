Accident rutier in lant, la Cacica, cu o victima si trei autovehicule avariate. Una din masini s-a rasturnat FOTO

In urma accidentului o femeie de 41 de ani a fost ranita si transportata la spital.

Accident rutier in lant, la Cacica, luni la amiaza, din cauza unei soferite neatente. Tanara de 21 de ani, Raluca B., venea de la Salina Cacica si a vrut sa intre de pe un drum comunal pe DN 2E numai ca nu s-a asigurat corespunzator si in intersectie a lovit o alta masina condusa regulamentar de o soferita de 41 de ani din Solca. In urma impactului puternic, masina lovita in plin a fost proiectata intr-un autobuz cu turisti din judetul Botosani. Autoturismul soferitei neatente a plonjat in gardul unei case, rasturnandu-se. Soferita care circula regulamentar a suferit leziuni si a primit ingrijiri medicale dupa care a fost transportata la spital. La fata locului au intervenit paramedici de la SMURD, pompieri de la ISU Suceava dar si politisti. Toti cei trei conducatori auto implicati in accident au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. In cauza s-a intocmit dosar de cercetare pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala. Traficul in zona a fost dat peste cap zeci de minute in urma accidentului.