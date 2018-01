Accident rutier in municipiul Radauti. O tanara a dat cu masina peste doua persoane, pe trecerea de pietoni

Victimele au fost transportate la spital.

Accident rutier in municipiul Radauti. Sambata, in jurul orei 18.35, in timp ce conducea autoturismul pe strada Calea Bucovinei din municipiul Radauti, o tanara de 20 de ani, din comuna Marginea, a surprins si accidentat un barbat de 67 de ani si o femeie de 61 de ani, ambii localnici, care, in calitate de pietoni, s-au angajat in traversarea regulamentara a strazii, pe trecerea de pietoni marcata si semnalizata corespunzator. In urma impactului, pietonii au suferit leziuni, fiind transportati cu ambulanta la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale. Conducatoarea auto a fost testata cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.