Accident rutier in municipiul Suceava, din cauza unui sofer care nu a acordat prioritate de trecere

Accident rutier in municipiul Suceava. Duminica, in jurul orei 23.00, un barbat de 67 ani, din comuna Scheia, in timp ce conducea autoturismul marca Skoda Fabia, pe strada Calea Unirii, din municipiul Suceava, a efectuat viraj la stanga spre strada Traian Vuia, nu a acordat prioritate de trecere, intrand in coliziune cu autoturismul marca Skoda Octavia care circula regulamentar, condus de un barbat de 40 ani, localnic. In urma evenimentului rutier a rezultat vatamarea corporala a soferului de 40 de ani si a unei femei de 46 de ani, localnica, pasagera pe scaunul dreapta fata in autoturismul Skoda Octavia. Cei doi soferi au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative si au fost condusi la Spitalul Judetean Suceava, unde le-au fost prelevate mostre de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.