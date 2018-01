Accident rutier in municipiul Suceava din cauza unui sofer care nu s-a asigurat la schimbarea benzii de mers FOTO

In urma evenimentului rutier o tanara de 18 ani a fost ranita.

Accident rutier in municipiul Suceava. Miercuri, in jurul orei 21.00, un tanar de 23 ani, din judetul Mehedinti, conducea autoturismul marca BMW, pe strada Calea Unirii din municipiul Suceava, pe banda a doua de circulatie, din directia cartierului Burdujeni spre Bazar, iar zona restaurantului Scorpion, nu s-a asigurat corespunzator la schimbarea benzii de circulatie si a intrat in coliziune laterala cu autoturismul marca Mercedes-Benz, condus de un barbat de 39 ani, din municipiul Suceava. In urma accidentului rutier a rezultat vatamarea corporala usoara a unei tinere de 18 ani, din municipiul Timisoara, județul Timis, pasagera in autoturismul marca BMW, care a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava pentru ingrijiri medicale. La UPU tanara a refuzat sa fie consultata si examinata medical, parasind unitatea medicala. Conducatorii auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ in ambele cazuri, dupa care li s-au recoltat mostre biologice de sange in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "vatamare corporala din culpa".