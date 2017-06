Accident rutier in municipiul Suceava dupa ce o soferita nu a oprit la STOP

In urma accidentului rutier o femeie de 31 de ani a fost ranita.

Accident rutier dupa ce o soferita a ignorat semnificatia indicatorului STOP. Marti, in jurul orei 10.00, in timp ce conducea autoturismul pe strada Cernauti din municipiul Suceava, in momentul in care a ajuns la intersectia cu strada Nicolae Labis, o femeie de 29 de ani, din comuna Brodina, nu a respectat semnificatia indicatorului "STOP" si nu a acordat prioritate de trecere autoturismului condus regulamentar de o femeie de 31 de ani din comuna Veresti, intrand in coliziune cu acesta, dupa care, ambele vehicule au fost proiectate intr-un gard de lemn, din apropiere. In urma accidentului rutier, a rezultat ranirea usoara a conducatoarei auto de 31 de ani.Cele doua soferite au fost testate cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosa penal, ce va fi solutionat procedural.