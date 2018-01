Accident rutier in municipiul Suceava provocat de un sofer beat

Barbatul a refuzat sa fie testat cu aparatul etilotest.

Accident rutier in municipiul Suceava. In noaptea de miercuri spre joi, in jurul orei 24.00, Politia municipiului Suceava a fost sesizata despre faptul ca pe strada Mircea Damaschin din localitate, a avut loc un accident rutier fara victime, iar conducatorul auto se afla sub influenta bauturilor alcoolice.Politistii deplasati la fata locului au identificat un autoturism oprit pe partea carosabila care prezenta avarii si pe conducatorul auto, un localnic de 41 de ani. Intrucat emana halena alcoolica, politistii i-au solicitat conducatorului auto sa se supuna testului cu aparatul etilotest, insa acesta a refuzat, dupa care, la spital, a refuzat si recoltarea de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "refuzul sau sustragerea conducatorului unui vehicul de a se supune prelevarii de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei", ce va fi solutionat procedural.