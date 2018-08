Accident rutier in municipiul Suceava, provocat de un sofer care nu a respectat indicatorul cedeaza trecerea VIDEO

In urma accidentului doua persoane au fost ranite.

Accident rutier cu doua victime, provocat de un sofer care nu a respectat indicatorul cedeaza trecerea. Duminica, in jurul orei 22.00, un tanar de 21 de ani, din comuna Mitocu Dragomirnei, in timp ce conducea autoturismul marca VW Golf, pe strada Cuza Voda, din municipiul Suceava, in momentul in care a ajuns la intersectia cu strada Calea Unirii nu a respectat semnificatia indicatorului "cedezeaza trecerea" si nu a acordat prioritate de trecere autoturismului marca Audi A6, condus de un tanar de 21 de ani, din comuna Zamostea, intrand in coliziune cu acesta. In urma accidentului a rezultat ranirea tanarului de 21 de ani, din comuna Mitocu Dragomirnei si a unei tinere de 18 ani, din comuna Mitocu Dragomirnei, pasager pe scaunul dreapta fata in autoturismul marca VW. Victimele au fost transportate la Spitalul Judetean Suceava. Acestea au ramas internate in unitatea medicala. Soferii au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care la spital li s-au recoltat mostre biologice in sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal.