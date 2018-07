Accident rutier in municipiul Suceava, provocat de un tanar fara permis. Miercuri, in jurul orei 21.30, in timp ce conducea autoturismul in sensul giratoriu de pe strada Mitropoliei, un tanar de 18 ani, din comuna Udesti, nu a pastrat distanta regulamentara in mers si a intrat in coliziune cu autoturismul care circula in fata sa, condus regulamentar de 46 de ani, localnic.In urma accidentului nici o persoana nu a fost ranita. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanarul de 18 ani nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.