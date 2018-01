Accident rutier marti, in jurul orei 17.30, pe Calea Unirii, in cartierul Burdujeni. Trei autovehicule(doua autoturisme si o duba) au intrat in coliziune. In accident au fost implicate noua persoane(sapte adulti si doi copii), toate au refuzat transportul la spital. Politistii fac cercetari pentru a stabili circumstantele in care s-a petrecut accidentul.