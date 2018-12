Accident rutier in municipiul Suceava. Un barbat a fost lovit de o masina pe trecerea de pietoni

Un barbat a ajuns la spital dupa ce a fost lovit de o masina pe trecerea de pietoni. Duminica dimineata, in timp ce conducea autoturismul pe strada Universitatii din municipiul Suceava, ajuns la intersectia semaforizata cu B-dul 1 Mai, un barbat de 68 de ani, din comuna Dragoiesti, nu a respectat semnificatia culorii rosii a semaforului electric, ocazie cu care, a surprins si accidentat un localnic de 63 de ani, angajat in traversarea regulamentara a strazii, pe culoarea verde a semaforului electric pentru pietoni, pe trecerea de pietoni semnalizata si marcata corespunzator.

Victima a fost transportata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.

Cei doi participati la trafic au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Soferul s-a ales cu dosar penal.