Accident rutier duminica dimineata, in jurul orei 03.30, pe strada Ana Ipatescu(statia de autobuz de la Banca), din municipiul Suceava. Un sofer a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat cu masina intr-un stalp. La fata locului au ajuns pompierii. In momentul sosirii pompierilor in autovehiculul respectiv nu se afla nici o persoana, iar martorii au declarat ca soferul a fost preluat de o masina particulara si transportat la spital.