Accident rutier, marti, in jurul orei 13.00, pe raza localitatii Badeuti. Soferul unei autoutilitare a pierdut controlul asupra directiei de mers, a iesit in afara partii carosabile unde a pus la pamant un stalp de electricitate. La fata locului au ajuns politistii care urmeaza sa stabileasca cu exactitate circumstantele in care s-a petrecut accidentul.