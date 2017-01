Accident rutier in localitatea Bucsoaia, orasul Frasin, pe DN.17, in noaptea de marti spre miercuri. Un sofer in varsta de 43 de ani, care se deplasa din directia Frasin spre Gura Humorului, a pierdut controlul volanului si a intrat cu autoturismul marca BMW, intr-un parapet dupa care s-a oprit intr-o conducta de gaz. In urma impactului conducta de gaz a fost rupta. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.