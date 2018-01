Accident rutier la Bunesti. Trei victime, din care una incarcerata VIDEO

Politistii au intocmit in cauza dosar penal pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa.

Accident trutier in satul Petia, comuna Bunesti. In urma evenimentului rutier au rezultat trei victime, din care una incarcerata. Joi, in jurul orei 18.00, un barbat de 46 ani, din comuna Bunesti, in timp ce conducea autoutilitara marca VW Transporter pe D.C. 1, in localitatea Petia, din directia Falticeni catre Uncesti, nu s-a asigurat corespunzator la efectuarea manevrei de mers inapoi cu intentia de a intra in curtea unui imobil si a fost acrosat in partea laterala stanga de autoturismul marca BMW condus regulamentar de un tanar de 22 ani, din comuna Vulturesti, ce se deplasa dinspre Uncesti catre Falticeni. In urma impactului foarte puternic autoutilitara a fost proiectata intr-un sant si soferul acesteia a ramas incarcerat(vezi declaratie martor). Acesta a fost scos dintre fiarele masinii de pompierii de la Detasametul Falticeni. In autoturismul BMW se aflau doua persoane care au fost si ele ranite(vezi declaratie Bogdan Stefaroi, plutonier adjutant sef Detasamentul de Pompieri Falticeni). Victimele au fost duse la Spitalul Municipal Falticeni de cadre de la SMURD si de la Ambulanta. Cei doi soferi au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative si la spital li s-au prelevat mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa.