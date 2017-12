Accident rutier la Cajvana. O persoana a fost ranita

In urma accidentului un barbat in varsta de 40 de ani a suferit leziuni.

Accident rutier la Cajvana. Joi, in jurul orei 04.30, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 178D, in orasul Cajvana, ajungand la intersectia cu DC 43, un barbat de 40 de ani, din comuna Voitinel, nu a putut evita impactul si a intrat in coliziune cu autoturismul condus de un localnic de 27 de ani, care a patruns in intersectie, fara sa se asigure si fara sa-i acorde prioritate de trecere.In urma accidentului, conducatorul auto de 40 de ani, a suferit leziuni usoare.Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.