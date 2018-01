Accident rutier la Calafindesti. Patru persoane au fost ranite FOTO

Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.

Accident rutier cu patru victime. Joi, ora 20.20, in timp ce conducea autoturismul marca Peugeot pe DJ 209 D, pe raza satului Botosenita Mare, comuna Calafindesti, un tanar de 25 ani din comuna Serbauti a intrat in coliziune cu autoturismul marca Rover care se afla oprit pe partea stanga a drumului, la volanul caruia se afla un barbat de 29 ani din orasul Siret. In urma impactului a rezultat ranirea unei tinere de 17 ani, din comuna Serbauti, pasagera in autoturismul condus de barbatul de 25 ani, a doua femei de 40 de ani, respectiv de 19 ani si a unui barbat de 48 ani din comuna Calafindesti, toti pasageri in autoturismul la volanul caruia se afla barbatul de 29 ani. Conducatorii auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind de 0,00 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.