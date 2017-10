Accident rutier la Calugareni. Doua persoane au fost ranite si trei autoturisme avariate VIDEO

In urma impactului, autoturismul condus de femeia de 37 de ani, a fost proiectat intr-un autoturism parcat in statia de alimentare cu carburant.

Accident rutier pe raza localitatii Calugareni, sambata dupa-amiaza. In timp ce conducea autoturismul pe DN 29 A, o femeie de 37 de ani, din comuna Adancata, s-a angajat in efectuarea unui viraj la stanga pentru a intra intr-o benzinarie, moment in care, a fost acrosata de autoturismul condus de un barbat de 55 de ani, din municipiul Suceava, angajat in depasirea sa si a unui microbuz ce rula in spate. In urma impactului, autoturismul condus de femeia de 37 de ani, a fost proiectat intr-un autoturism parcat in statia de alimentare cu carburant. Din accident, a rezultat ranirea usoara a conducatoarei auto si a unui minor de zece ani din comuna Adancata, pasager in acelasi autoturism. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.