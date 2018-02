In urma accidentului o femeie de 61 de ani din municipiul Radauti a fost ranita.

Accident rutier la Darmanesti din cauza unui sofer care a intrat in intersectie fara sa acorde prioritate. Sambata, in jurul orei 15.00, in timp ce conducea autoturismul pe DC 37, din comuna Darmanesti, ajungand la intersectia cu DJ 209D, un barbat de 63 de ani din municipiul Radauti, nu a respectat semnificatia indicatorului "OPRIRE" si a patruns in intersectie fara sa acorde prioritate de trecere autoturismului condus regulamentar de un tanar de 20 de ani, din comuna Darmanesti, intrand in coliziune laterala cu acesta. In urma impactului, a rezultat ranirea unei femei de 61 de ani din municipiul Radauti, pasagera in autoturismul condus de barbatul de 63 de ani, care a fost transportata la spital, pentru acordarea de ingrijiri medicale, inca, nu a necesitat internarea. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.