Accident rutier la Dornesti provocat de o soferita care s-a urcat la volan cu o alcoolemie de 0,70 mg/l alcool pur in aerul expirat. Sambata, ora 15.30, in timp ce conducea autoturismul pe DN 17A, pe raza comunei Dornesti, o femeie de 49 de ani din municipiul Radauti, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a parasit partea carosabila. In urma accidentului, a rezultat avarierea autoturismului si ranirea usoara a conducatoarei auto, care a fost transportata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.Intrucat emana halena alcoolica, femeia a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,70 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "vatamare corporala din culpa" si "conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de catre o persoana care are o imbibatie alcoolica de peste 0,80 g/l alcool pur in sange", ce va fi solutionat procedural.