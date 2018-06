Accident rutier la Forasti. Un sofer nu s-a asigurat la manevra de intoarcere

In urma accidentului un barbat de 65 de ani a fost ranit.

Un sofer nu s-a asigurat la manevra de intoarcere si a provocat un accident. Joi dupa-amiaza, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 209E, pe raza comunei Forasti, ajuns la intersectia cu DC 12A, un barbat de 65 de ani, din municipiul Falticeni, nu s-a asigurat la efectuarea manevrei de intoarcere si a intrat in coliziune cu autoutilitara condusa regulamentar de un localnic de 31 de ani.Din accident, a rezultat ranirea conducatorului auto de 65 de ani, care a suferit o fractura la o mana. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ in cazul conducatorului auto de 65 de ani si de 0,03 mg/l alcool pur in aerul expirat in cazul celuilalt conducator auto, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.