Accident rutier la Fratautii Noi. Un tanar a intrat cu masina pe contrasens unde a acrosat un alt autoturism

Soferita care circula regulamentar a fost testata cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0,41 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un tanar a intrat cu masina pe contrasens unde a acrosat un alt autoturism. In noaptea de miercuri spre joi, ora 01.00, in timp ce executa serviciul, o patrula din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti s-a sesizat despre faptul ca, la intersectia DJ 178C cu DJ 291A, din localitatea Fratautii Noi, s-a produs un accident rutier soldat cu pagube materiale in care a fost implicat autoturismul condus de o femeie de 40 de ani, din localitate si autoturismul condus de un tanar de 20 de ani, din comuna Arbore. Din primele cercetari, politisti au stabilit faptul ca, in timp ce conducea autoturismul, tanarul de 20 de ani, a efectuat un viraj la dreapta, incalcand axul drumului, moment in care, a acrosat autoturismul condus din sensul opus de femeia de 40 de ani. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ pentru tanarul de 20 de ani si de 0,41 mg/l alcool pur in aerul expirat pentru femeia de 40 de ani, careia, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.