Accident rutier la Galanesti, provocat de un sofer beat. Barbatul a fost incatusat de politisti

Un sofer beat care a provocat un accident rutier a fost incatusat de politisti, dupa ce a refuzat sa fie testat cu aparatul etilotest. Duminica, in jurul orei 12.00, Sectia 4 Politie Rurala Galanesti a fost sesizata despre faptul ca, pe raza comunei Galanesti, a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, iar conducatorul auto pare sub influenta alcoolului. Politistii deplasati la fata locului, au identificat pe un drum comunal din comuna Galanesti un autoturism care prezenta avarii in urma impactului cu un gard si in apropiere, un barbat de 43 de ani, proprietar si conducator al vehiculului.

Intrucat emana halena alcoolica, politistii i-au solicitat barbatului sa se supuna testarii cu aparatul etilotest, insa acesta a refuzat, devenind agresiv, motiv pentru care a fost incatusat si condus la spital, unde, i s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante".