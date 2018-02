Accident rutier la Granicesti, dupa ce o tanara de 20 de ani nu a acordat prioritate FOTO

In urma accidentului doua persoane au fost ranite.

Accident rutier la Granicesti, dupa ce o soferita nu a acordat prioritate. Joi, ora 16.40, in timp ce conducea autoturismul pe raza comunei Granicesti, sat Slobozia, ajungand la intersectia cu DN 2, o tanara de 20 de ani, din municipiul Radauti, s-a angajat in efectuarea unui viraj spre stanga, fara sa acorde prioritate si a intrat in coliziune cu autoutilitara condusa regulamentar pe drumul cu prioritate, de un barbat de 27 de ani, cetatean ucrainean. Din accident, a rezultat ranirea conducatorului autoutilitarei si a unui barbat de 27 de ani, pasager in autoturismul condus de femeia de 20 de ani, care a fost transportat la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.