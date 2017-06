Accident rutier grav la Granicesti, provocat de un politist de frontiera care a vrut sa depaseasca o coloana de masini VIDEO

Politistii rutieri i-au luat barbatului permisul si au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.Doua persoane au fost ranite din care una este in stare grava la Terapie Intensiva.

Accident rutier grav la Granicesti, provocat de un politist de frontiera, miercuri. Barbatul de 40 ani, originar din municipiul Radauti, pe nume Popescu Radu, in timp ce conducea autoturismul VW Golf pe D.N. 2H, pe raza localitatii Granicesti, a efectuat manevra de depasire a unei coloane de masini, fara sa se asigure corespunzator. El a lovit in plin autoutilitara Mercedes-Benz condusa de un barbat de 60 ani, din orasul Milisauti, ce se deplasa in aceeasi coloana si care, a efectuat un viraj la stanga pentru a intra pe un drum secundar. In urma impactului violent, a rezultat ranirea unei tinere de 29 de ani, din municipiul Radauti si a unei femei de 58 de ani, ambele pasagere in autoturismul condus de politistul de frontiera. Femeia de 58 de ani a fost transportata la Spitalul Judetean Suceava, unde a fost diagnosticata cu traumatism cranio-cerebral, plaga contuza frontala, contuzie toraco-abdominala, fracturi multiple masiv facial, fractura frontal cu infundare si fractura costala. Ea se afla internata la Terapie Intensiva. Ambii conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care au fost condusi la spital, unde li s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Soferul vinovat de producerea accidentului a ramas fara permis de conducere. Popescu Radu este angajat la Sectorul Politiei de Frontiera Vicovu de Sus, si se afla in timpul liber. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.