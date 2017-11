Accident rutier la Horodnic de Jos. Un tanar s-a rasturnat cu masina pe un camp FOTO

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ, dupa care i s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.

Accident rutier la Horodnic de Jos. Vineri, in jurul orei 11.00, un tanar de 23 de ani din localitatea Voitinel conducea autoturismul marca Peugeot pe DN 2H pe raza comunei Horodnic de Jos, din directia comuna Galanesti spre municipiul Radauti. In autoturism, pe locul din dreapta fata, se afla un tanar de 18 ani din localitatea Voitinel, fratele conducatorului auto. La un moment dat, pe timpul efectuarii unei manevre de depasire, conducatorul auto a pierdut controlul asupra directiei de mers, a parasit partea carosabila si a patruns pe acostamentul de pe sensul opus de mers, dupa care s-a rasturnat pe un camp. In urma accidentului cele doua persoane din autoturism au fost ranite usor. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ, dupa care i s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.