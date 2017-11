Accident rutier la Liteni. O soferita a intrat cu masina intr-un podet

Soferita a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care i s-au recoltat mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.

O soferita a intrat cu masina intr-un podet. Accidentul a avut loc, luni, la orele amiezii, pe strada Bucsei din orasul Liteni. O soferita de 35 de ani, din localitate, in timp ce conducea autoturismul marca Opel, a pierdut controlul asupra directiei de mers, a parasit partea carosabila prin partea dreapta si a intrat in coliziune cu un podet, situat pe marginea drumului. Din accident a rezultat vatamarea corporala usoara a conducatoarei auto. Aceasta a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care i s-au recoltat mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal.