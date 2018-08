Accident rutier la Marginea. Un sofer s-a rasturnat cu masina FOTO

Barbatul a refuzat sa fie testat cu aparatul etilotest, dupa care, la spital, a refuzat si recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Un sofer s-a rasturnat cu masina dupa o manevra neregulamentara. Marti dupa amiaza, in timp ce conducea autoturismul pe strada Principala din comuna Marginea, un barbat de 56 de ani, din comuna Marginea, ajungand la intersectia cu D.J. 209 K, a efectuat in mod neregulamentar virajul catre dreapta, a parasit partea carosabila, dupa care s-a rasturnat. Din accident a rezultat ranirea conducatorului auto care a fost transportat la spital pentru acordarea ingrijirilor medicale. Conducatorul auto a refuzat testarea cu aparatul etilotest, dupa care, la spital, a refuzat si recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "vatamare corporala din culpa" si "refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice", ce va fi solutionat procedural.