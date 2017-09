Accident rutier la Milisauti. O tanara a ajuns cu masina sub remorca unui TIR FOTO

Accident rutier la Milisauti. O tanara a ajuns cu masina sub remorca unui TIR. Luni, in jurul orei 17.00, o tanara de 23 de ani, din municipiul Suceava, in timp ce conducea autoturismul marca Ford, pe DN2H, din localitatea Milisauti, avand directia de deplasare dinspre municipiul Radauti catre municipiul Suceava, la un moment dat nu a pastrat o distanta suficienta fata de un TIR cu semiremorca, condus de un barbat de 38 ani, din judetul Neamt, intrand in coliziune fata-spate cu acesta. In urma evenimentului rutier a rezultat vatamarea corporala a soferitei si a unei femei, pasagera in autoturismul Ford. Ambii conducatori auto a fost testati cu aparatul etilotest rezultatele fiind negative, dupa care li s-au recoltat probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunea de vatamare corporala din culpa.